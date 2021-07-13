الحبس الشديد بحق مسؤول في وزارة الكهرباء

المستقلة/- قضت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد –  الكرخ الاتحادية بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات  بحق مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود والاستثمار في وزارة الكهرباء.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المحكمة نظرت بدعوى تعود للمدان والذي يشغل مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود والاستثمار عن جريمة تعاطيه مبالغ مالية نظير تسهيل اجراءات العقد بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة لتجهيز معدات تعود لوزارته العام الماضي في بغداد”.

وأضاف أن “الحكم على المدان يأتي وفقا لاحكام القرار 160 لسنة 1983 واستدلالا باحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.

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