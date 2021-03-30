الحبس الشديد بحق مدير مشروع نجمة بغداد السكني

المستقلة/- قضت محكمة مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بالحبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار بحق مدير مشروع نجمة بغداد السكني عن جريمة إعطاء مبالغ مالية (كرشوة) بهدف الحصول على اجازات استثمارية في بغداد.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المحكمة المختصة نظرت بقضية لمدير مشروع نجمة بغداد السكني في ابي غريب وأصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين تدفع الى خزينة الدولة وذلك عن جريمة اعطاء مبالغ مالية لموظف بغية الحصول على اجازات استثمارية في بغداد”.

وأضاف أن ” المحكمة وجدت الادلة كافية ومتحصلة لادانة المتهم وصدر القرار وفقا لاحكام المادة 308 وبدلالة المادة 310 من قانون العقوبات”.

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