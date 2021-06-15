الحامدي : قرارات الحكومة زادت نسبة الفقر واغرقت البلد بالديون الداخلية والخارجية

المستقلة /- اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ميثاق الحامدي،ان الحكومة ووزيرها الذي وصف بالخبير فشلوا بشكل ذريع في تحقيق التطور الاقتصادي للعراق، لافتة الى ان اجراءات وقرارات الحكومة زادت نسبة الفقر واغرقت البلد بالديون الداخلية والخارجية.

وقالت الحامدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “هناك من وصف بأن وزير المالية الحالي هو رجل خبير ومتخصص وسيحل المشاكل الاقتصادية الموجودة وهناك ايضا من صدع رؤوس البرلمان بالورقة البيضاء من اجل التصويت عليها، لكن لايوجد اي تقدم على ارض الواقع”.

واضافت ان “الحكومة فشلت بشكل ذريع في التطور الاقتصادي ولم تحقق مايرجوه الشعب منها، بشأن النمو الاقتصادي للعراق، وعلى العكس فأن البلد اصبح غارقا بالديون الخارجية والداخلية”.

وشددت الحامدي على “ضرورة تغيير السياسة الاقتصادية الحالية من اجل تخفيف نسبة الفقرة واعادة الاسعار الى ماكانت عليه خدمة للمواطن ولانعاش السوق العراقي من جديد”.

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