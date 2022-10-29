الجيش الروسي يتهم البريطانيين بالضلوع في انفجار انابيب الغاز

المستقلة/- اتّهم الجيش الروسي السبت لندن بالضلوع في الانفجارات التي تسببت في تسرّبات في أيلول/سبتمبر من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق اللذين بنيا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام “شارك ممثلون لوحدة تابعة للبحرية البريطانية في التخطيط والإمداد وتنفيذ العمل الإرهابي في بحر البلطيق في 26 أيلول/سبتمبر لتخريب تشغيل خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2”.

وشَكت روسيا مرارا من عدم إشراكها في التحقيق الدولي حول عمليات التسرب في نورد ستريم جراء تخريب محتمل.

واعلن القضاء السويدي الجمعة نيته إجراء معاينة جديدة لخطي الانابيب، على غرار كونسورسيوم نورد ستريم الذي أرسل سفينة مدنية ترفع العلم الروسي.

وفي 26 ايلول/سبتمبر، رصدت أربع عمليات تسرب كبيرة في خطي الانابيب نورد ستريم 1 و2 قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية، اثنتان في المياه السويدية الاقتصادية واثنتان أخريان في مياه الدنمارك.

وعززت عمليات التحقق الاولية تحت البحر فرضية حصول تخريب، وخصوصا أن انفجارات سبقت التسرب.

ومنذ بدء النزاع في أوكرانيا، كان خطا الانابيب اللذان يربطان روسيا بالمانيا في صلب التوترات الجيوسياسية بعد قرار موسكو قطع إمدادات الغاز عن أوروبا ردا على العقوبات الغربية.