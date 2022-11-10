الجيش الروسي يبدأ الانسحاب من خيرسون وكييف تشكك

المستقلة/- أعلنت موسكو، الخميس، أنها بدأت الانسحاب من خيرسون بجنوب أوكرانيا فيما أكدت كييف أنها استعادت نحو عشر قرى في المدينة الاستراتيجية المطلة على البحر الأسود.

واشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن وحدات من القوات الروسية تجري إعادة تموضع في “موقع معد لها على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو بما يتوافق بشكل صارم مع الخطة المقررة”.

لكن السلطات الأوكرانية بدت مشككة بعد الإعلان الروسي الذي سيمثل في حال تأكده انتكاسة كبيرة لموسكو في المنطقة التي ضمتها إلى أراضيها.

وفي الأسابيع الأخيرة استعادت القوات الأوكرانية قرى عدة في إطار زحفها إلى خيرسون، المدينة الرئيسية في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، بينما كان القادة الذين نصبهم الكرملين في خيرسون ينقلون المدنيين إلى خارجها في ما وصفته كييف بعمليات ترحيل غير قانونية.

وقال الجنرال الأوكراني فاليري زالوجني على وسائل التواصل الاجتماعي إن قواته استعادت ست قرى بعد معارك قرب جبهة بيتروبافليفكا-نوفورايسك.

وأضاف أن الجيش الأوكراني استعاد ست قرى أخرى في اتجاه بيرفومايسكي-خيرسون، وسيطر على أراض تتجاوز مساحتها 200 كيلومتر مربع.

في وقت متأخر الأربعاء، أعلن كبار مسؤولي الدفاع الروس المكلفين الملف الأوكراني في اجتماع متلفز أنهم اتخذوا “القرار الصعب” بالانسحاب من خيرسون وإقامة خطوط دفاعية في مناطق أبعد.

وفي مدينة ميكولايف القريبة في الجنوب والتي قصفتها القوات الروسية بالمدفعية والصواريخ لأشهر، لم يصدق السكان أن الروس سيقرنون أقوالهم بالأفعال.

كانت خيرسون واحدة من أربع مناطق أوكرانية أعلنت روسيا ضمها في أيلول/سبتمبر بعيد إجبارها على الانسحاب من مساحات شاسعة من الأراضي في شمال شرق منطقة خاركيف.

في موسكو، سارع أنصار الكرملين إلى تبرير القرار رغم الانتكاسات السابقة في أوكرانيا التي أججت الانقسامات بين حلفاء بوتين.

وقال أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني يوم الخميس إن روسيا تريد تحويل خيرسون إلى “مدينة للموت” بعدما أمرت موسكو قواتها بالانسحاب من المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا.

واتهم ميخائيلو بودولياك المستشار السياسي لرئيس أوكرانيا روسيا بزرع الألغام في كل مكان بدءا من الشقق السكنية وحتى الصرف الصحي والتخطيط لقصف خيرسون من الجانب الآخر من نهر دينبرو.

وكتب بودولياك على تويتر “تريد روسيا الاتحادية تحويل خيرسون إلى ‘مدينة للموت‘. يزرع الجيش الروسي الألغام في كل مكان بوسعهم زرعها فيه: الشقق السكنية والصرف الصحي. وتخطط المدفعية على الضفة الغربية لتحويل المدينة إلى أثر بعد عين”.

وأضاف “هذا هو شكل ‘العالم الروسي‘: جاءت ونهبت واحتفلت وقتلت ‘شهودا‘ وخلفت الدمار ورحلت”.

المصدر: يورونيوز