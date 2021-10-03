الجيش البريطاني يساعد بتوصيل الوقود ابتداء من الاثنين المقبل

المستقلة /- أشارت الحكومة البريطانية انها ستنشر نحو 200 من العسكريين، من بينهم 100 من سائقي الشاحنات العسكرية، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، من اجل المساعدة في توصيل الوقود إلى محطات المحروقات التي تعاني من نقص.

وقالت الحكومة، أن عسكريين يتدربون حالياً في مواقع النقل في جميع أنحاء بريطانيا من اجل المساعدة في معالجة النقص في سائقي مركبات البضائع الثقيلة.

وبين وزير الدفاع البريطاني، بن والاس “على الرغم من أن الوضع بدأ يستقر فإن قواتنا المسلحة موجودة لشغل أي وظائف مهمة شاغرة والمساعدة في استمرار الحركة في البلاد من خلال دعم الصناعة لتوصيل الوقود إلى المحطات”