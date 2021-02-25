الجيش الإيراني: اسرائيل تسعى لإشعال حرب في المنطقة

المستقلة /-قال الجيش الإيراني، إن “الكيان الصهيوني يسعى لزعزعة الاستقرار والحرب في المنطقة”، مؤكدا أن تهديده للأمن القومي الإيراني، سيدفع بلا شك ثمن الخطأ في حساباته الاستراتيجية وممارساته”.

وأكد قائد مقر “خاتم الأنبياء” المركزي، اللواء غلام علي رشيد، على حفظ وتعزيز الجهوزيات الدفاعية الأمنية للبلاد، مشيرا إلى ضرورة المواجهة الاستراتيجية للعدو، وذلك حسب وكالة “فارس” الإيرانية.

ووجه المسؤول العسكري الشكر والتقدير للقادة العسكريين لاتخاذ استراتيجية المقاومة النشطة التي أثمرت عن فشل استراتيجية الضغوط القصوى للعدو وإنجاز العديد من المناورات على مدى العام من قبل قادة الجيش والحرس الثوري وفقا لأوامر قائد الثورة الإسلامية.

وخاطب اللواء رشيد أمريكا وحلفاءها في المنطقة: “إن الكيان الصهيوني يسعى لزعزعة الاستقرار بتحريضه أمريكا على الحرب ومقتل الجنود الأمريكيين في المنطقة”، مضيفا أن “الكيان الصهيوني بدعوته إيران للمواجهة الشاملة وتهديده للأمن القومي الإيراني سيدفع بلا شك ثمن الخطأ في حساباته الاستراتيجية وممارساته”.

يذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي صرح بأن “جيش بلاده يجدد خطط العمليات المرسومة لمواجهة إيران وأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 ستكون “خطأ”.