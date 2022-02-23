الجيش الأوكراني يعلن مقتل أحد عناصره وإصابة 6 آخرين

المستقلة /- قُتل جندي أوكراني وأصيب 6 آخرون، في قصف لانفصاليين موالين لروسيا شرق أوكرانيا، على ما أعلن الجيش، في إطار تصاعد التوتر.

وقال بافلو كوفالتشوك وهو ناطق باسم الجيش لوكالة فرانس برس إنّ “جنديا قتل” في منطقة لوغانسك، من دون تحديد المكان الذي أصيب فيه الجنود الآخرون.

وبعد أيام من التصعيد، تحدثت السلطات الأوكرانية عن أول يوم من الهدوء النسبي.

وشهد صحافيون من وكالة فرانس برس عملية إطلاق صواريخ متواصلة في الكثير من مناطق لوغانسك.

ومنذ بداية العام تجدد التوتر على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، وقتل 8 جنود أوكرانيين ومدني في اشتباكات مع الانفصاليين، معظمهم بنيران المدفعية.