الجيش الأوكراني يدمر نظام الدفاع الجوي الروسي

المستقلة /- أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجوركوناشينكوف، عن نجاح القوات الروسية اليوم “الأحد”، في إسقاط ثلاث طائرات أوكرانية بدون طيار من طراز Bayraktar TB-2 تركية الصنع في ضواحي تشرنيغوف بشمال أوكرانيا. وأوضح أن القوات نجحت أيضا في تعطيل مجمع الدفاع الجوي S-300 بمنطقة مدينة كراماتورسك أثناء العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا وبدأت روسيا عملية عسكرية “لنزع السلاح” من أوكرانيا يوم الخميس الماضي، بعد طلب رسمي للمساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين لمواجهة الهجمات الأوكرانية المتواصلة.

وأضاف كوناشينكوف إن ستة أنظمة دفاع جوي أخرى ، بما في ذلك أنظمة صواريخ بوك إم 1 وأوسا، بالإضافة إلى 56 محطة رادار ، دمرت خلال عمليات اليوم الأحد. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إنه تم تدمير حوالي 1067 قطعة من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال العملية حتى الآن، بما في ذلك 254 دبابة ومركبات مدرعة أخرى، و31 طائرة معطلة، و46 صاروخًا مدفعيًا ثقيلًا متعدد الصواريخ، و103 مدفعية وقذائف هاون. وتابع كوناشينكوف إن القوات الروسية تكبدت خسائر في الأرواح من بينها قتلى وجرحى. وفقًا لوزارة الدفاع ، تقدمت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية لمسافة ستة كيلومترات ، وحررت مستوطنات نيجني وجرانيتنو وجنوتوفو ، بينما تقدمت قوات جمهورية لوجانسك الشعبية أربعة كيلومترات بدعم ناري روسي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تدمير القوات الأوكرانية النظام الدفاع الجوي الروسي “بوك إم