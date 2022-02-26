الجيش الأوكراني: مقتل اكثر من 4000 جندي روسي منذ بدء الحرب

المستقلة /- أوقعت القوات المسلحة الأوكرانية، بحسب بياناتها، خسائر كبيرة في صفوف القوات الروسية منذ بداية الغزو الروسي للبلاد.

وأعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، أن 3500 جندي روسي قتلوا، وتم أسر 200 آخرين، كما تم إسقاط 14 طائرة و8 مروحيات و102 دبابة وأكثر من 530 مركبة عسكرية أخرى.

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وجاء في بيان للجيش الأوكراني أن قتالاً عنيفاً يدور في مناطق متفرقة من البلاد، حيث شنت مقاتلات روسية هجمات على سومي في الشمال الشرقي، وماريوبول في الجنوب، وبولتافا في الشرق.