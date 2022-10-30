الجوية يلحق خسارة ثقيلة بنفط ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..حقق فريق الجوية فوزا مستحقا على نادي نفط ميسان في المباراة التي اقيمت على ملعب ميسان الاولمبي عصر اليوم الاحد.

دخل فريق ميسان على غير عادته منهارا غير منظم لصفوفه، مما جعله لا يستطيع الصمود امام الهجمات السريعة للضيف، الذي سجل اربعة اهداف نظيفة.

سجل اهداف المباراة محمد قاسم (د.18)، وحسين جبار (د.60)، ومهند عبد الرحيم( د. 82 من ضربة جزاء، د.91)

وبهذا الفوز اعتلى الجوية صدارة ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، فيما تراجع نفط ميسان الى المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

من جانبهم حمل مشجعو ميسان المدرب مسؤولية الخسارة لعدم الاستعداد الكامل لها وعدم تبديل اللاعبين وفق ما تتطلبة المباراة .