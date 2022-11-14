الجوازات العامة تطلق في كانون الأول المقبل الجواز الإلكتروني الجديد

المستقلة/- حددت مديرية الجوازات العامة، الإثنين، بداية شهر كانون الأول المقبل، موعدا لإصدار الجواز الإلكتروني، فيما أشارت إلى استمرارها بإصدار الجواز العادي.

وقال مدير الجوازات العميد ماجد عدنان في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “الجواز الإلكتروني يحمل أكثر من 15 إلى 18 علامة أمنية ظاهرة ومخفية، وبالتالي سيكون من الصعب جدا التلاعب به أو تزويره، فضلا عن احتوائه على شريحة (السيم كارد) التي تضم جميع المعلومات المتعلقة بحامل الجواز، علاوة على بصمة الوجه التي يخلو منها الجواز الحالي والتي ستمكن من التعرف على جميع المعلومات الخاصة بصاحب الوجه بعد عرضه على أجـهـزة الـحـاسـوب، الأمــر الــذي سيسهم بتعزيز الأمن”.

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