الجهاز المركزي يعلن تذبذبا في أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع اللحوم

المستقلة /… أعلن الجهاز المركزي للإحصاء تذبذبا في معدل أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع اللحوم لسنة 2020.

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في تقرير له اليوم  ان “معدل الأسعار لحقل الحبوب مثل الحنطة، الشعير، الذرة الصفراء انخفض بنسبة بلغت 1.4، 1.9، 3.7 % على التوالي لسنة 2020 مقارنة بسنة 2019″.

وأضاف أن” معدل متوسط الاسعار المحاصيل والخضروات مثل السلق والسبانخ انخفضت أيضا بمقدار 1.5، 2.5%، على التوالي بينما ارتفع معدل أسعار بعض الخضروات مثل البامية والطماطم 2.2،2.3% على التوالي”، مشيرا الى أن “معدل أسعار التمور من صنف الساير و الخستاوي ارتفعت بنسبة بلغت 4.،4.5% على التوالي”.

ولفت إلى أن “معدل أسعار اللحوم الحمراء منها اللحم البقري ولحم الغنم ارتفعت بنسبة بلغت 1.1،2.5 % على التوالي، وارتفعت معدل أسعار اللحوم البيضاء منها الأسماك البحرية والاسماك النهرية 0.6،109% على التوالي، بينما انخفض معدل سعر لحم الدجاج بنسبة 3.9%”.(النهاية)

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