الجميلي : كلام الحلبوسي حول تخفيض البطاقة التموينية غير صحيح إن لم يكن كذباً

المستقلة /- رد المكتب الإعلامي لوزير التخطيط السابق سلمان الجميلي على تصريحات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن تخفيض  مفردات البطاقة التموينية ، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق ، إن لم يكن كذباً مقصوداً .

وقال المكتب في تصريح صحفي تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الثلاثاء : لقد ورد في تصريح متلفز للسيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، عبر برنامج “فوق الخط الأحمر” من على قناة سامراء، بأن الدكتور سلمان الجميلي كان وراء تخفيض مفردات البطاقة التموينية.

وبين المكتب ، هنا نوضح الحقائق ونؤكد للرأي العام بأن هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، إن لم يكن كذباً مقصوداً، ذلك أن تخفيض التخصيصات كان لجميع الوزارات، بسبب الأزمة الاقتصادية.

واضاف ، أن وضع تخصيصات البطاقة التموينية يتم من خلال الموازنة العامة التي تضعها الحكومة، ويصادق عليها مجلس النواب بعد إقرارها من قبل اللجنة المالية التي كان السيد الحلبوسي عضواً فيها ولم يعترض على التخصيصات حينها.

وشدد ، على أن الدكتور الجميلي في فترة إعداد الموازنة في عام 2015 و 2016 والتي تم بها التخفيض؛ لم يكن قد تولى أمر إدارة وزارة التجارة بعد؛ حيث كانت مهامها موكلة للسيد “ملاس الكزنزاني” وبعدها للسيد محمد شياع السوداني.

وختم : ينبغي على الحلبوسي توخي الدقة في إطلاق التصريحات بعيداً عن تأثير الجو الانتخابي.

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