الجمهور يهاجم “ناصر القصبي” بسبب هذا المشهد ويطالبه بالإنسحاب

المستقلة /- تعرض الفنان ناصر القصبي لهجوم قاسٍ بسبب بعض المشاهد والمواضيع المثيرة للجدل التي طرحت بعد مرور الأسبوع الأول من عرض مسلسل “ممنوع التجول”.

وإنتقد العديد من المشاهدين الفنان السعودي، وبات اسمه تراند على تطبيق (تويتر)، إذ تم اتهامه بالإفلاس فنياً وبأنه يعيد تكرار نفسه كل عام بتكرار نفس الأفكار والمواضيع.

وتعرّض المسلسل والقصبي لوابل من الانتقادات القاسية من اكاديميين ومنتقدين ومراقبين للأعمال الفنية، لافتين إلى أن الشخصية التي يطرحها القصبي في المسلسل لم تعد كوميدية ومرغوبة من قبل المشاهدين، مشددين على أن الممثل القدير والمبدع يمكنه رسم الضحكة والكوميديا بألف شخصية.

و وصف العديد من المتابعين طريقة تمثيل القصبي والشخصية التي يقدمها “فاشلة”، ولا تحترم المشاهد، وشنّوا عليه هجوماً قاسياً وطلبوا بسحب المسلسل.

و يذكر أن مسلسل “ممنوع التجول” يشارك في بطولته الى جانب القصبي مجموعة من النجوم من بينهم راشد الشمراني وحبيب الحبيب وفايز المالكي وإلهام علي وأسيل عمران وآخرين.

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