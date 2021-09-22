الجمعيات العلمية في العراق تنتخب اعضاء مجلسها الجديد

المستقلة/- انتخبت الجمعيات العلمية في العراق الدكتور ياسين العيثاوي رئيساً لها في الانتخابات التي جرت اليوم الأربعاء بإشراف دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجرت الانتخابات بحضور رؤوساء الجمعيات العلمية وممثلي الوزارات، لأختيار أعضاء جدد للمجلس الأعلى للجمعيات العلمية.

وأسفرت النتائج عن انتخاب الدكتور ياسين العيثاوي وكيل وزير التعليم العالي للشؤون العلمية/ رئيساً، والدكتور غازي فرحان حاجي رئيس الجمعية العراقية لارتفاع ضغط الدم/ نائباً للرئيس، والدكتور حيدر عبدالرزاق رئيس الجمعية العراقية للبحوث والدراسات/ اميناً للسر، والدكتور محمد جبار الگريزي رئيس جمعية العلاقات العامة العراقية/ أميناً مالياً.

ويبلغ عدد الجمعيات العلمية المنظمة الى المجلس 86 جمعية في مختلف التخصصات، تعمل بإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.