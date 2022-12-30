الجماهير تصوت لاختيار ميسي رئيسًا للأرجنتين!

المستقلة/-  بعد قيادة بلاده للفوز بكأس العالم قطر 2022 ، اصبح ليونيل ميسي بطلًا شعبيًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ، لنجاحه في المساهمة بشكل بارز في حصول منتخب التانجو على اللقب الأول بالبطولة منذ 36 سنة.

وبعد ظهور مقترحات بطبع صورته على العملة الرسمية للبلاد، والهجوم الجماهيري على سيارته في عيد ميلاد بنت أخته، ظهر اسم ميسي من جديد في استطلاع للانتخابات الرئاسية الأرجنتينية.

وكشف موقع “Sportbible” عن حصول ميسي على نسبة 43.7% للجماهير التي قالت نعم على اختياره كرئيس جديد للأرجنتين في استطلاع رأي شارك فيه 2500 شخص.

وقالت نسبة 37.8% لا على اختيار ميسي، بينما حصل اختيار “ربما” على نسبة 17.5%.

جدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني لم يعد حتى الآن لناديه باريس سان جيرمان، ولم يظهر في فوز فريقه على ستراسبورج بهدفين مقابل هدف مساء الأربعاء.

 

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