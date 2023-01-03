الجمالي.. سيتم فتح تحقيق بجميع المشاريع الوهمية في حكومة الكاظمي

المستقلة/- أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي الجمالي ، أن تحقيقا سيفتح بجميع المشاريع الوهمية التي لم تنفذ بعهد حكومة تصريف الاعمال السابقة .

وقال الجمالي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، إنه “سيتم فتح تحقيق بالمشاريع والمبادرات الوهمية التي اعلنت عنها الحكومة السابقة ولم تنفذ على أرض الواقع “.

وأضاف أن “مشروع داري من المشاريع الوهمية المتلكئة لا وجود لها على أرض الواقع”، مشيرا الى ان “داري مبادرة ورقية فيسبوكية حسب ما صرح به وزير البلديات والإسكان بنكين ريكاني”.

وتابع تركي أنه “سنحقق بجميع المشاريع الوهمية التي أطلقتها حكومة الكاظمي ولم تنفذ على أرض الواقع”.

وكان كتلة حقوق النيابية طالبت في وقت سابق، مجلس النواب والقضاء وجهاز الادعاء العام بفتح ملف المبادرات الوهمية في عهد الحكومة السابقة ومحاسبة المتورطين فيها.

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