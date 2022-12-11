الجمارك … ضبط 40 شاحنة مخالفة للشروط الاستيرادية في العاصمة بغداد

المستقلة/- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاحد، عن ضبط 40 شاحنة مخالفة للشروط الاستيرادية في بغداد.

وذكر بيان للهيئة تلقت المستقلة، أنه “تنفيذاً للتوجيهات المستمرة من قبل المدير العام شاكر محمود الزبيدي وبجهود مميزة من قبل تحريات جمرك المنطقة الوسطى بغلق كافة طرق ومعابر التهريب والتهرب من دفع الرسوم الجمركية، تمكنت الهيئة اليوم من ضبط ( 40 ) شاحنة عند مداخل محافظة بغداد محملة ( معمل سيراميك و صابون سائل و مواد غذائية متنوعة و اثاث منزلي و قناني فارغة و مواد مختلفة اخرى) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية”.

وأضاف البيان، ان “عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الجمارك”.