الجمارك تعلن عن استحصال مليار دينار فروقات رسوم في ميناء أم قصر عام 2022

المستقلة/- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، عن استحصال مليار دينار فروقات رسوم في ميناء أم قصر عام 2022.

وقال مدير عام جمارك العراق شاكر حسين الزبيدي في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة: إنه”تم استحصال نحو مليار دينار فروقات رسوم جمركية في مركز جمرك أم قصر الشمالي لعام 2022″، موضحاً أن “الرسوم المتحصلة ناجمة عن فروقات للرسوم الجمركية المفروضة على البضائع والسلع المستوردة خلال عام 2022”.

وأضاف أن “الهيئة كانت قد أوقفت التعامل مع الجهات والشركات المطلوبة لحين دفعها المبالغ المترتبة بذمتها”، موجهاً “جميع المراكز والأقسام الجمركية والقانونية لاتخاذ إجراءات مماثلة في حال اكتشافهم خلال عمليات التدقيق للمعاملات الجمركية فروقات جديدة”.

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