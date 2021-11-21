الجمارك الصينية : العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر نفط إلى الصين

المستقلة /- أظهرت ادارة الجمارك الصينية، ان العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر نفط إلى الصين خلال شهر تشرين الاول/ نوفمبر الماضي 2021.

وقالت الادارة في احصائية لها تابعته المستقلة اليوم الاحد، ان “إجمالي واردات الصين من النفط الخام انخفض لشهر تشرين الاول/ نوفمبر إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، وسط سقف واسع تفرضه بكين على واردات المصافي المستقلة”.

واضافت ان “العراق جاء ثالثا كأكبر مصدر للنفط للصين خلال الشهر الماضي بواقع 4.609 ملايين طن متري من النفط الخام بما يعادل 32.723 مليون برميل ويعادل 1.090 الف برميل يوميا منخفضا بنسبة 1% عن شهر عن شهر تشرين الاول/ نوفمبر من العام الماضي”.

واشارت الجمارك الصينية، الى أن “السعودية حافظت، على تصنيفها كأكبر مورد للخام للصين للشهر الحادي عشر على التوالي حيث وصلت هذه الصادرات إلى 7.1 مليون طن متري، بما يعادل 50.41 مليون برميل أو 1.67 مليون برميل في اليوم مرتفعة 19.5% عن شهر تشرين الأول/ نوفمبر من العام الماضي”.

ولفتت الى ان “روسيا جاءت ثانيا بصادرات بلغت 6.643 مليون طن، او ما يعادل 47.165 مليون برميل أو 1.56 مليون برميل يوميا مرتفعة بنسبة 1.3% عن العام الماضي”.

وتابعت “وجاءت عمان رابعا بصادرات بلغت 3.430 ملايين طن يوميا او ما يعادل 811 الف برميل يوميا، فيما جاءت انغولا خامسا بصادرات بلغت 3.038 ملايين طن او ما يعادل 718 الف برميل يوميا”.

واوضحت الجمارك ان “الامارات جاءت سادسا بصادرات بلغت 479 الف برميل يوميا”، مبينة ان “الإمدادات من البرازيل انخفضت بنسبة 53.2% عن العام السابق، بينما تراجعت الإمدادات من الولايات المتحدة بنسبة 91.8%”.

ويصدر العراق معظم خاماته من النفط الى شرق اسيا خصوصا الصين والهند وبنسبة تصل الى 67% فيما يصدر البقية الى اوروبا وامريكا.

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