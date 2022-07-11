الجفاف يتسبب بهجرة سكنة الأهوار إلى المدن

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..كشف قائم مقام قضاء الكحلاء شرق العمارة، علي شبوط ان الجفاف ادى الى هجرة سكنة الأهوار إلى المدن المجاورة.

وقال شبوط أن قلة الإطلاقات المائية في نهر الكحلاء، الذي يعد المصدر المائي الوحيد للأهوار الشرقية، و تطبيق نظام مراشنة قاسي، حال دون وصول المياه لسكنة القرى والأرياف في الأهوار.

واكد ان ذلك تسبب بنزوح الاهالي من قراهم والاتجاه للسكن المؤقت في مركز قضاء الكحلاء أو القرى القريبة من مصادر المياه.

من جانبهم طالب مواطنون من سكنة هور أبو خصاف، المعنيين بإيصال المياه لمناطق الأهوار والحفاظ على هذه المسطحات المائية التي تعد ثروة للبلد ولم تستغل بشكل صحيح على حد تعبيرهم.