الجفاف يكشف عن آثار وتماثيل تاريخية مطمورة تحت انهار الصين

المستقلة/- قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن انخفاض منسوب المياه في نهر اليانغتسي كشف عن وجود جزيرة مغمورة في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين وثلاثة تماثيل بوذية يُعتقد أن عمرها 600 عام.

وتم العثور على التماثيل الثلاثة في الجزء العلوي من الشعاب المرجانية للجزيرة المسمى Foyeliang ، والتي تم تحديدها في البداية على أنها بنيت خلال عهد أسرة مينغ وتشينغ. يصور أحد التماثيل راهبًا جالسًا على قاعدة لوتس.

وانخفض منسوب المياه في نهر اليانغتسي بسرعة بسبب الجفاف وموجة الحر في منطقة جنوب غرب الصين. قالت التوقعات الرسمية إن هطول الأمطار في حوض نهر اليانغتسي انخفض بنحو 45٪ عن المعتاد منذ يوليو ، ومن المرجح أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة لأسبوع آخر على الأقل.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية CCTV في 19 أغسطس / آب إن ما يصل إلى 66 نهراً عبر 34 مقاطعة في تشونغتشينغ جفت، فيما كشفت أسابيع من الجفاف في الخبز في جميع أنحاء أوروبا أيضًا عن كنوز مغمورة منذ فترة طويلة.

وتسبب الجفاف الذي سجل رقما قياسيا في جفاف بعض الأنهار في الصين – بما في ذلك أجزاء من نهر اليانغتسي – مما أثر على الطاقة الكهرومائية ، ووقف الشحن ، وأجبر الشركات الكبرى على تعليق عملياتها. تم إصدار تحذير من الجفاف في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة حيث من المتوقع أن تستمر موجة الحر الشديدة طويلة المدى في جنوب غرب الصين المكتظ بالسكان حتى سبتمبر. أدى فقدان تدفق المياه إلى نظام الطاقة الكهرومائية الشامل في الصين إلى “وضع خطير” في سيتشوان ، التي تحصل على أكثر من 80٪ من طاقتها من الطاقة الكهرومائية.

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