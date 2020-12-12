الجزائر تحذّر من “عمليات أجنبية” لزعزعة الاستقرار في إشارة الى "الكيان الصهيوني"

المستقلة.. حذرت الجزائر من “عمليات أجنبية” تهدف إلى زعزعة الاستقرار، متحدثة عن إسرائيل، في أعقاب اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مقابل تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد في أول رد فعل لبلاده على القرار الأميركي، إن هناك تحديات تحيط بالبلاد، مشيراً إلى وجود تهديدات على حدود البلاد التي “وصل إليها الكيان الصهيوني”.

وتحدث الجراد عن وجود عمليات أجنبية “تريد ضرب استقرار البلاد”، مشيراً إلى “دلائل” مرتبطة بما “يحدث على كل حدودنا”، وذلك خلال مؤتمر لإحياء الذكرى الستين للتظاهرات الوطنية خلال حرب الاستقلال (1954-1962).

وهذه أول ردة فعل رسمية جزائرية على الإعلان المفاجئ الخميس من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مقابل تطبيع الرباط للعلاقات مع اسرائيل حليفة واشنطن.