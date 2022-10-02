الجزائرية كنزة مرسلي تقفل “موبايلها” في لبنان

المستقلة/- تتواجد النجمة الجزائرية كنزة مرسلي في لبنان لتصوير أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “قافلة موبايلي” من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

وانطلقت عملية تصوير أغنية “قافلة موبايلي” صباح اليوم الأحد في منطقة “عاليه” في جبل لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري.

ويستمر تصوير أغنية “قافلة موبايلي” ليومين، ومن المُقرر تصوير اليوم الثاني يوم غد الإثنين في أحد المنتجعات السياحية في منطقة “الدامور” على الساحل اللبناني.

وتحمل أغنية “قافلة موبايلي” اللهجة المصرية ومن كلمات احمد علاء والحان نيس وتوزيع نيس وسليمان دميان.

وانتهت كنزة مرسلي من تنفيذ وتسجيل أغنية “قافلة موبايلي” قبل أسابيع في لبنان.

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