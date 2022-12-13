شاهد..الجزائرية كنزة مرسلي تدعو لراحة البال بأغنية “قافلة موبايلي”

المستقلة/- طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث أغنيات النجمة الجزائرية كنزة مرسلي، أغنية “قافلة موبايلي” حصرياً عبر قناة الشركة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وصدرت أغنية “قافلة موبايلي” على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرج زياد خوري، وظهرت كنزة مرسلي بأكثر من إطلالة صيفية عكست أجواء الأغنية من حيث “المود” والستايل الموسيقي.

تمحورت فكرة أغنية “قافلة موبايلي” على ضرورة أن يأخذ المرء فسحة من أجل نفسه، ويبتعد عن الموبايل والناس بين الفينة والأخرى من أجل راحت البال وتجديد طاقته ونشاطه.

وجاءت أغنية “قافلة موبايلي” بقالب غنائي ايقاعي باللهجة المصرية، وحملت كلمات احمد علاء والحان نيس وتوزيع سليمان دميان.

وتصدر هاشتاق “قافلة موبايلي” الترند الجزائري على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.