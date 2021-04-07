الجربا ينتقد السياسيين الذين يحاولون استغلال ملف المحاضرين

المستقلة/- انتقد عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى أحمد مدلول الجربا السياسيين الذين يحاولون ايهام الآخرين بأنهم وراء القرارات التي صدرت بشأن المحاضرين.

وقال الجربا، اليوم، كثير من السياسين ابلغو المحاضرين بانهم سوف ينصفونهم وانهم لن يصوتوا على الموازنة حتى تضاف فقرة المحاضرين لكن خذلوهم ، ولم يكتفوا بهذا الخذلان بل حاولوا بعد صدور القرار من مجلس الوزراء بان يوهمو المحاضرين بانهم وراء حسم موضوعهم .

وشدد على أن “الواقع مختلف تمامًا ، فلولا تظاهرات المحاضرين وضغطهم على دوائرالدولة لما صدر قرار حتى من مجلس الوزراء بالتعاقد معهم”.

وأشار الى وجود “ملفات مهمة اخرى لاتقل اهمية عن ملف المحاضرين ، وهو ملف الدولار وملف المفصولين من الاجهزة الأمنية”. لم تحسم بعد

وأكد الجربا أن كتلة المشروع العربي التي ينتمي اليها سوف تستمر بالضغط لارجاع الدولار على سعر 1250 دينار عراقي “وسوف نسعى لانصاف المفصولين من كآفة الأجهزة الأمنية وذلك عن طريق اعادتهم الى الخدمة أسوةً بأقرانهم”.