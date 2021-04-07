الجربا ينتقد السياسيين الذين يحاولون استغلال ملف المحاضرين

المستقلة/- انتقد عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى أحمد مدلول الجربا السياسيين الذين يحاولون ايهام الآخرين بأنهم وراء القرارات التي صدرت بشأن المحاضرين.

وقال الجربا، اليوم، كثير  من السياسين  ابلغو  المحاضرين بانهم سوف ينصفونهم وانهم لن يصوتوا على الموازنة حتى تضاف فقرة المحاضرين لكن خذلوهم ، ولم يكتفوا بهذا الخذلان  بل حاولوا  بعد صدور القرار من مجلس الوزراء  بان يوهمو المحاضرين بانهم وراء حسم موضوعهم .

وشدد على أن “الواقع مختلف تمامًا ، فلولا تظاهرات المحاضرين وضغطهم على دوائرالدولة لما صدر قرار حتى من مجلس الوزراء  بالتعاقد معهم”.

وأشار الى وجود “ملفات مهمة اخرى لاتقل اهمية عن ملف المحاضرين ، وهو ملف الدولار وملف المفصولين من الاجهزة الأمنية”. لم تحسم بعد

وأكد الجربا أن كتلة المشروع  العربي التي ينتمي اليها سوف تستمر بالضغط لارجاع الدولار على سعر 1250 دينار عراقي “وسوف نسعى لانصاف المفصولين من كآفة الأجهزة الأمنية وذلك عن طريق اعادتهم الى الخدمة أسوةً بأقرانهم”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

إلزام محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضاً للطيار الموقوف

اخر الاخبار

“الخبز المقدس” في مهرجان “هات داکس” السينمائي الدولي

اخبار العراق

(الاحلام الصغيرة)  الإصدار الأول لقاصة “صغيرة” من ميسان

اخبار العراق

الجربا ينتقد السياسيين الذين يحاولون استغلال ملف المحاضرين

اخبار مصر

شاهد: مصر.. لحظة القبض على قاتل الطفلة ريماس

اخر الاخبار

الكويت… اجراء مباحثات بين الدبيبة ونواف الصباح في قصر البيان

اخبار مصر

شكرى : مصر حريصة على سبيل الخروج من الأزمة الراهنة التي يشهدها لبنان

اخبار مصر

شكرى : مصر حريصة على سبيل الخروج من الأزمة الراهنة التي يشهدها لبنان

اخبار السعودية

السعودية تحدد كيفية أخذ تصاريح العمرة والصلاة فى المسجد الحرام

اخر الاخبار

للمرة الثانية.. تأجيل القمة بين الأردن والعراق ومصر لهذا السبب

اخر الاخبار

وزير الري السودانى يكشف موقف مصر وأثيوبيا بشأن مشاركة مراقبين في المفاوضات

اخر الاخبار

النائب يوسف الفضالة يتقدم باستقالته من مجلس الأمة الكويتي

اخبار مصر

السيسى محذرا أثيوبيا: بلاش تمس نقطة مياه من مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة

اخبار العراق

الزوراء يحل ضيفا على الوحدة الإماراتي ضمن بطولة دوري أبطال آسيا

اخر الاخبار

دراسة حديثة : الشوكولاتة تلعب دورا مهما في تنشيط الذاكرة والدورة الدموية

اخر الاخبار

كويتي يصبح مليونير بعد تنفيذ وصية عمرها 100 عام

اخر الاخبار

مؤسّس «أمازون» يؤيّد خطة بايدن فرض ضرائب على الشركات الكبرى