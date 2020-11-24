الجربا يدعو الى ابعاد الوقف السني عن المساومات والصفقات السياسية

الجربا يدعو الى ابعاد الوقف السني عن المساومات والصفقات السياسية

المستقلة .. دعا النائب عن محافظة نينوى احمد مدلول الجربا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تكليف “شخصية دينية محترمة لادارة الوقف السني ، ويكون ايضاً ذو عقليه إدارية وامين من اجل ان يكون مؤتمن على اوقاف المسلمين بصورة عامة والسنة بصورة خاصة”

وقال الجربا في رسالة مفتوحة موجهة الى رئيس الوزراء تلقت (السمتقلة) نسخة منها “لا اعلم ماهي الغاية بقراركم الأخير الذي يخص الاوقاف ، هل كانت الغاية للتغطية على الفشل الحكومي في مايخص الازمة المالية، بحيث تشغلون الشارع بازمة طائفية جديده نحن في غنا عنها ام هنالك غايات أخرى”.

وأضاف ” نحن نطلب من جنابكم الكريم الغاء اتفاق الفك والعزل وليس التريث فيه ، ونطلب من جنابكم ايضاً ان تبعد رئاسة الوقف ألسني عن المساومات المادية والصفقات السياسية”.

واكد الجربا أن “هذا المنصب له قيمته الدينية اكثر من قيمته الوظيفية”،معربا عن الأسف “الشديد” من أن الفترة السابقة ” كان هناك تعمد من قبل بعض رؤوساء الحكومات السابقة بتكليف شخصيات ضعيفة من اجل إدارة هذا المنصب”.

وأضاف “الآن بدأنا نشعر بان جنابك تسير على نفس النهج السابق من خلال تكليف شخصية سياسية ضعيفة وهذه الشخصية سوف تكون وبال على أهل السنة واوقافهم” .