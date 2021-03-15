الجربا: نازحو جرف الصخر وعرب سنجار يواجهون عراقيل في مشاركتهم بالانتخابات

المستقلة/- طالب النائب عن محافظة نينوى احمد المدلول الجربا مفوضية الانتخابات باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن النازحين الذين يواجهون عراقيل بشأن مشاركتهم بالانتخابات المقبلة.

وقال الجربا في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم، “وصلتنا شكاوي ومناشدات من اهالي جرف الصخر تبين فيها بأن هناك معوقات تمنع مشاركتهم في الانتخابات النيابية اسوة ببقية النازحين في المناطق المختلفة”.

وأشار الى أن اهم هذه المعوقات عند مراجعتهم للمراكز الانتخابية في مناطق سكناهم لغرض التحديث او اصدار بطاقة انتخابية تبلغهم المفوضية في تلك المناطق بأنهم غير مشمولين بالتحديث في مناطق تواجدهم اسوة بالنازحين الآخرين من المناطق والمحافظات الاخرى،حيث لم يصدر توجيه لهم بذلك وخاصة في جانب الكرخ وناحية اللطيفية ويطلب منهم التحديث في قضاء المسيب بمحافظة بابل حصرا وهذا يتعارض مع المادة(١٨) من قانون انتخابات مجلس النواب الذي الزم المفوضية بتحديث سجلات الناخبين في مناطق سكناهم.

وأشار الى أن هناك مايقارب اربعة الاف ناخب من نازحي اهالي جرف الصخر المقيمين في محافظة السليمانية تم نقل بطاقاتهم الانتخابية الى محافظة السليمانية وبذلك لايمكنهم التصويت لصالح المنطقة الانتخابية التي كانوا فيها في شمال بابل علما انهم شاركوا في انتخابات عام٢٠١٤ لصالح محافظة بابل ،مما يتطلب معالجة فورية من قبل مفوضية الانتخابات لمعالجة هذا الحالة المخالفة لقانون انتخابات مجلس النواب.

وأضاف في انتخابات ٢٠١٨ النيابية التي مضت لم يتم فتح مراكز انتخابية لاهالي جرف الصخر وبالخصوص المقيمين في قضاء عامرية الصمود بغداد مما حرمهم من المشاركة في حقهم الدستوري.

وبين الجربا أيضا أن النازحين العرب من اهالي قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى يعناون كذلك من اشكاليات معقده لاتقل عن اشكاليات نازحي جرف الصخر حيث لايسمح لهم بالرجوع الى بيوتهم في قضاء سنجار ولم ينصفهم مجلس النواب والمفوضية في استحداث مراكز حركة سكانية لهم.

وطالب المفوضية العليا للانتخابات القيام بأجراءات فورية وبمايضمن (مشاركة) اهالي جرف الصخر واهالي قضاء سنجار في الانتخابات المقبلة وممارسة حقهم الدستوري.