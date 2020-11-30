الجربا: كلّ كتلة سنية قدمت مرشح لمنصب رئيس الوقف السني

المستقلة .. كشف النائب عن محافظة نينوى احمد مدلول الجربا أن “كلّ كتلة سنية قدمت مرشح لرئيس الوزراء من اجل اختياره لشغل منصب رئيس الوقف السني”.

وأشار الجربا في تصريح تلقت (المستقلة) نسخة منه الى أن “هذا هو السبب الرئيسي وراء سكوت هذه الكتل عن موضوع التلاعب باوقاف الوقف السني”

وخطاب رئيس الوزراء قائلا “السيد رئيس الوزراء اطلب من جنابكم الغاء قرارك الذي يخص الاوقاف وليس التريث فيه ، واعلم بان قرار الفك والعزل الاخير والذي لا يخلو من تصرف طائفي لن يغطي على الفشل الحكومي الموجود”.

يذكر أن مصادقة رئيس الوزراء على اتفاق بين الوقفين السني والشيعي اثار انتقادات ورفض واسع من الفعاليات الدينية والسياسية السنية، ما دفع برئيس الوزراء الى تجميد العمل به حتى الوصول الى اتفاق يرضي جميع الأطراف.