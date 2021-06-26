الجربا : على وزير الزراعة الاهتمام بتسديد مستحقات الفلاحين

المستقلة/-  اعرب النائب احمد مدلول الجربا عن استنكاره لتصريحات وزير الزراعة بشأن احدى النائبات (لم يذكر اسمها).

وقال الجربا في تصريح تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم، “اطل علينا يوم امس السيد وزير الزراعة من احدى القنوات الفضائية ، واطلق كلمات بذيئة بحق احد الزميلات من أعضاء مجلس النواب ، ونص كلامه ( اكسر رجلچ اذا طبيتي الوزارة)”

وأضاف الجربا كان ” على السيد وزير الزراعة ان يبعد عن اسلوب الطشه، ويهتم بتسديد مستحقات  الفلاحين  للسنوات السابقة كسنة 2019 و2020 لانه لحد الان لم  يدفعها لهم”

ودعا لجنة الزراعة النيابية الى استضافة الوزير”وابلاغه بان وظيفته هو وزير زراعة العراق وليس ( گصاب )، وابلاغه ايضاً بان الإسراع بتسديد مستحقات الفلاحين اهم وافضل من تكسير الارجل”.

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