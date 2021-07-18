الجربا : استثمار سمنت بادوش صفقة معيبة للاحزاب

المستقلة/ – اعرب النائب عن محافظة نينوى أحمد المدلول الجربا عن رفضه صفقة استثمار معمل سمنت بادوش، محملا الأحزاب التي وصفها بـ”الكبيرة” مسؤوليتها.

وقال الجربا، الاحد، أن صفقة استثمار معمل سمنت بادوش في محافظة نينوى هي احدى الصفقات المعيبة للاحزاب الكبيرة التي تدعي انها سوف تكون حريصة على نينوى واهلها.

وأضاف “للاسف الشديد يوم بعد يوم تثبت هذه الاحزاب السياسية بأن بناء البلد والدولة ليس هدفهم الحقيقي ، انما هدفهم هو جمع المال حتى ولو كان على حساب سحق الشعب العراقي بالكامل”