الجدلية الأنطولوجية وتشكيل المعنى” كتاب جديد للاكاديمي محمد كريم

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..صدر كتاب جديد للاكاديمي الدكتور محمد كريم، تحت عنوان الجدلية الأنطولوجية وتشكيل المعنى .

وقال كريم لـ(المستقلة) ” هذا الكتاب هو الإصدار العاشر له”، مشيرا إلى أن الكتاب صدر في عمان عن دار

صفاء الأردنية، ودار الصادق الثقافية في العراق ( الدار الاكاديمي) و يحمل عنوان (الجدلية الأنطولوجية وتشكيل المعنى).

واوضح كريم ان الكتاب يتضمن سبعة فصول توزعت على (160) صفحة (قطع وزيري) وأحتوى على عناوين فرعية منها: البحث في الوجود بذاته، وتشكيل الماهيات، وتاريخية الوجود والموجود من خلال المدارس الفلسفية القديمة والحديثة ،ومسارات في مفهوم الوجود ومتغيراته التصورية ، وبندول المعرفة والحركة البينية بين الوجود والمعنى.

وأشار الى ان الكتاب معروض في معرض الكتاب الدولي المقام في العاصمة الأردنية عمان جناح داري الصادق الثقافية ( الدار الاكاديمي ) والصفاء الأردنية .

ويعد الساعدي من الكتاب الذين ابدعوا في كتابة البحث الفني والمسرحي والفلسفة وهو استاذ فلسفة الجمال الفني بجامعة ميسان .