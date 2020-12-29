الجبوري : 980 مشروع انجز في محافظة نينوى خلال عام 2020

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة  / – بلغ عدد المشاريع التي انجزت خلال العام 2020 في عموم محافظة نينوى، 980 مشروعاً توزعت بين الخدمية والصحية والتربوية والاستثمارية.

افاد بذلك محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة، موضحا ان هذه المشاريع ساعدت في القضاء على جزء من نسب البطالة بين شباب المحافظة خلال العام 2020، مشيرا في السياق ذاته الى ان هناك مشاريع تقدر بنسبة 40 بالمئة ما زالت قيد الانجاز، والتي اكد انه سيتم انجازها بالكامل مطلع العام المقبل.

من جانب اخر كشف الجبوري عن توزيع 300 قطعة ارض سكنية بين الموظفين في بلديات نينوى، مبينا ان توزيع الاراضي يأتي ضمن الوجبة الثانية من ذلك والتي تتم داخل محافظة نينوى ضمن جهود توزيع الاراضي بين الشرائح المستحقة ضمنها.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

طقس العراق : استقرار الاجواء مع ارتفاع في درجات الحرارة

اخر الاخبار

أنفوجرافيك : أبرز 10 أرقام قياسية في 2020

اخبار العراق

الهجرة : غلق مخيمات النازحين في محافظة صلاح الدين

اخبار العراق

الجبوري : 980 مشروع انجز في محافظة نينوى خلال عام 2020

اخبار العراق

وزارة التربية : تعفير عدد من المدارس كاجراء احترازي ضد جائحة كورونا

اخبار العراق

وزارة العمل تنفذ جولات ميدانية موسعة للحد من العنف ضد الاطفال

اخبار العراق

الوقف المسيحي : انخفاض عمليات التزوير في وثائق املاك المسيحيين