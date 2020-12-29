الجبوري : 980 مشروع انجز في محافظة نينوى خلال عام 2020

المستقلة / – بلغ عدد المشاريع التي انجزت خلال العام 2020 في عموم محافظة نينوى، 980 مشروعاً توزعت بين الخدمية والصحية والتربوية والاستثمارية.

افاد بذلك محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة، موضحا ان هذه المشاريع ساعدت في القضاء على جزء من نسب البطالة بين شباب المحافظة خلال العام 2020، مشيرا في السياق ذاته الى ان هناك مشاريع تقدر بنسبة 40 بالمئة ما زالت قيد الانجاز، والتي اكد انه سيتم انجازها بالكامل مطلع العام المقبل.

من جانب اخر كشف الجبوري عن توزيع 300 قطعة ارض سكنية بين الموظفين في بلديات نينوى، مبينا ان توزيع الاراضي يأتي ضمن الوجبة الثانية من ذلك والتي تتم داخل محافظة نينوى ضمن جهود توزيع الاراضي بين الشرائح المستحقة ضمنها.