الجبوري يناشد بتسيير رحلات فورية لإعادة العراقيين العالقين في الهند

المستقلة/- ناشد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري رئيس الوزراء ووزيري النقل والخارجية بتسيير رحلات فورية لإعادة العراقيين العالقين في الهند .

وقال الجبوري في بيان اليوم :” ان العديد من العراقيين مازالوا عالقين في الهند التي تمر حالياً بظروف استثنائية، وقد أنفقوا كل ما بحوزتهم من مال وأصبحت أوضاعهم مأساوية، وقد وصلتنا منهم مناشدات لإعادتهم بأسرع وقت ممكن الى العراق واعتماد المسحة التي أجريت لهم في الهند والتي تعتمد لآخر 72 ساعة “.

وأضاف الجبوري :” نأمل أن يلتفت لهم السيد رئيس الوزراء ووزيري النقل والخارجية ويوعزون بتسيير رحلات جوية فورية لإعادتهم “.

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