الجبوري يطالب بانصاف “العرب السنة” ممن قاوم الامريكان ولم يتعرض لللعراقيين

المستقلة.. دعا النائب احمد الجبوري الى انصاف العرب السنة الذين قاوموا الامريكان ولم يتعرضوا للعراقيين ممن تم معاملتهم وفق المادة 4/إرهاب.

وكتب الجبوري في تغريدة على موقع تويتر، مساء اليوم “بمناسبة ذكرى استشهاد ابو مهدي المهندس ورفاقه رحمهم الله.. أليس من العدل والانصاف اعتبار المقاومين من العرب السنة الذين قاتلوا المحتل الامريكي ولم يتعرضوا للعراقيين، وكبدو المحتل أكثر من ٤٠٠٠ الاف قتيل بأنهم ليسوا ارهابيون ونذهب لتعديل قانون ٤/ارهاب وننصفهم سجناء كانوا او ميتون”.