الجبوري يطالب بانصاف “العرب السنة” ممن قاوم الامريكان ولم يتعرض لللعراقيين

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة.. دعا النائب احمد الجبوري الى انصاف العرب السنة الذين قاوموا الامريكان ولم يتعرضوا للعراقيين ممن تم معاملتهم وفق المادة 4/إرهاب.

وكتب الجبوري في تغريدة على موقع تويتر، مساء اليوم “بمناسبة ذكرى استشهاد ابو مهدي المهندس ورفاقه رحمهم الله.. أليس من العدل والانصاف اعتبار المقاومين من العرب السنة الذين قاتلوا المحتل الامريكي ولم يتعرضوا للعراقيين، وكبدو المحتل أكثر من ٤٠٠٠ الاف قتيل بأنهم ليسوا ارهابيون ونذهب لتعديل قانون ٤/ارهاب وننصفهم سجناء كانوا او ميتون”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. هذا ما حققه كليب “لحبيبي بغني” لـ هبة طوجي خلال 3 أيام

اخبار العراق

هوشيار عبد الله: اعلام السلطة يتحمل مسؤولية الاعتداء على السواح في اربيل

اخر الاخبار

إصابة جمهور حفل عاصي الحلاني بكورونا.. حقيقة أم شائعة ؟

اخر الاخبار

ماذا يحدث للجسم عند النوم أقل من 7 ساعات؟

اخر الاخبار

الصغير: الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي تدعم مستهدفات دول المنطقة

اخر الاخبار

الوجه الحقيقي لإنسان العصر الحجري

اخر الاخبار

السبب الحقيقى وراء اختفاء الكويتية “نهى نبيل” بعد تصدرها تريند تويتر