الجبوري : مستمرون بالتجهيـز اليومي للمستشفيات بالأوكسجين الطبي

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المستقلة /- أكـد مدير عام الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المهندس : سفيـان فـوزي الجبـوري : استمرار معمل إنتاج الأوكسجين الطبي في مصنع المصابيح التابع للشركة بالتجهيز اليومي للمستشفيات بسائل وغاز الأوكسجين الطبي إضافة إلى تجهيز المواطنيـن .

وأوضـح في تصريح للمكتب الإعلامي في الوزارة بأن الكميات المجهزة الى مستشفيات صحة الكرخ للفترة من ( ١٨ تشرين الثاني ولغايـة ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٠ ) بلغت ( ١٤٦٧٢ ) أسطوانة غاز الأوكسجين و ( ١٨٧٩٩ ) لتر من سائل الأوكسجين الطبي .

مشيراً الى ان هناك مناقشات ومساع لإستغلال المساحات في المصنع المذكور لغرض تطوير وتوسيع العمل والشروع بتأهيل معمل آخر لإنتاج سائل الأوكسجين الطبي في ظل توفر الكوادر الكفوءة ذات الخبرة في هذا المجال وذلك ضمن خطة الوزارة لتأهيل وتشغيل المعامل المتوقفة ماسيسهم في رفع الطاقات الإنتاجية للأوكسجين الطبي وتشغيل الأيدي العاملة ، مشدداً على ان الشركة تحرص على سلامة كوادرها ومواصلة الجهود لدعم وزارة الصحة وتلبية حاجة المستشفيات وخاصة مستشفيات الحجر الصحـي .

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