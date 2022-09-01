الجبوري : على الاطار التنسيقي تصفير الخلافات وتشكيل حكومة خدمات

المستقلة /- رأى رئيس مركز الرفد للدراسات، عباس الجبوري، الخميس، ان المرحلة الراهنة تتطلب من الاطار التنسيقي تصفير الخلافات وتشكيل حكومة تقدم الخدمات للشعب لضمان عدم العودة للشارع.

وقال الجبوري في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “هناك عدم ثقة بين الكتل السياسية، وبحسب المعطيات فأن هناك إمكانية لعقد جلسة لاختيار رئيس الجمهورية، بعد ان يتفق الكرد على شخصية معينة ليتم بعدها تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة”.

وأضاف ان “الأطراف السياسية ومن ضمنها بعض شخصيات الاطار التنسيقي لديها تحفظات على اجراء الانتخابات المبكرة، الا ان الوضع الراهن بحاجة الى تصفير الخلافات وقلب صفحة جديدة وتشكيل الحكومة وإقرار الموازنة، على ان لاتكون استفزازية للصدر من اجل ضمان عدم العودة للشارع”.

وأشار الجبوري الى ان “من مصلحة الاطار التنسيقي اكمال الاستحقاقات وتشكيل الحكومة واثبات انه قادر على قيادة المرحلة المقبلة وتقديم الخدمات التي ينتظرها المواطن”.