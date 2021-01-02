الجبوري: ستجلس امريكا وايران معا لإعادة تقسيم النفوذ في المنطقة العربية

المستقلة.. توقع النائب أحمد الجبوري أن يعود الامريكان والايرانيون الى الاتفاق بالشكل الذي يضع من يقاتل نيابة عنهما في وضع محرج.

وقال الجبوري في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، اليوم: “لعبة عض الاصابع بين اميركا وإيران ستنتهي ويعاودوا الجلوس معاً.. لإعادة تقسيم النفوذ في المنطقة العربية بأسلوب جديد”

وأضاف “سِتقّطع ْخيوط الدمى التي حلِمتْ بالرقص مع الكبار او حتى البكاء معهم.. لذلك لا تنتظروا العاباً نارية او بهلوانية!! “.

وينتظر المراقبون ان تكون نهاية حقبة ترامب وتولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة، فرصة للعودة الى الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وشركائها من جهة وايران من جهة أخرى.