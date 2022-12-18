الجبوري : المحافظات السنية ستحصل على 25 بالمئة من الموازنة

الجبوري : المحافظات السنية ستحصل على 25 بالمئة من الموازنة

المستقلة/- رأى رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري، ان المحافظات السنية ستحصل على 25 بالمئة من الموازنة وستكون حصة الحلبوسي 20 بالمئة في حين تبقى 5 بالمئة لباقي محافظات المكون.

وقال الجبوري في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “هناك حراك داخل البيت السني من قبل قوى ليست في البرلمان من اجل اقالة الحلبوسي من المنصب، وهذا الصراع من اجل مكاسب شخصية ومغانم خصوصا ان 25 بالمئة من الموازنة ستذهب للمحافظات السنية”.

وأضاف ان “من يحصل على النسبة المذكورة من الموازنة داخل المكون السني سيبني له قاعدة جماهيرية من اجل الفوز بالانتخابات والوصول الى السلطة”.

وبين ان “القوى السياسية الفائزة بالانتخابات اوعدت الشعب بالخدمات، في حين ان المشاكل داخل المكونات من اجل الزعامات فأن الوعود المقدمة للشعب لن تنفذ”.

ولفت الجبوري الى ان “حصة المكون السني من الموازنة ستبلغ 25 بالمئة والحلبوسي سيحصل لوحده على 20 بالمئة والنسبة المتبقية ستكون لباقي المكون”.