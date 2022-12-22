الجبوري : الخلاف السني غايته الحصول على المناصب والاستهتار بالمال

المستقلة /- رأى رئيس مركز رفد للدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري، ان الصراع الدائر داخل البيت السني تقف خلفه غايات للحصول على المناصب والمكاسب والاستهتار بالمال، وليس حباً بالعراق او ابناء المكون السني.

وقال الجبوري في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “هناك صراع داخل البيت السني من اجل اقالة الحلبوسي من منصب رئيس البرلمان والمجيء بشخصية جديدة، وفي الوقت ذاته فأن البيت الشيعي منقسم بين مؤيد ومعارض للاقالة”.

واضاف ان “الزعامات السنية المتصارعة لم تنظر الى معاناة مواطنيها وخصوصا من نزحوا من الانبار والموصل باتجاه اربيل وخرجوا باتجاه المحافظات الاخرى”.

وبين ان “الصراع داخل المكون السني هو من اجل المصالح الضيقة والمناصب والاستهتار بالمال ولايوجد لديهم حب للعراق او مكونهم بل يسعون خلف المناصب والمكاسب”.

ولفت الى ان “ماتحدث به الحلبوسي وبعض قادة السنة بشأن التوزيع الطائفي للمناصب، ماهو الا نتاج للمحاصصة التي يؤكدون عليها ويصرون للحصول على ستة وزارات في مجمل الحكومات المتعاقبة”.

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