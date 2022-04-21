الجبوري : افتتاح أربعة معامل إنتاجية هامة لغرض النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد

المستقلة/- تفتتح الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية خلال العام الحالي، أربعة معامل إنتاجية هامة وضمن البرامج المعدة للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد .

وأوضح مدير عام الشركة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن سفيان فوزي الجبوري في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة ، أن  “الشركة وضمن الخطط المتوسطة المدى التي أعدتها للنهوض بالواقع الاقتصادي، ستفتتح أربعة معامل إنتاجية هامة خلال العام الحالي”، مضيفاً أن “المعمل الأول سيختص بإنتاج ضاغطات الهواء، والثاني لإنتاج ألواح السيطرة والفولدات الكهربائية، فيما سينتج الثالث المولدات العاملة بالغاز والصديقة للبيئة، أما الرابع فسيختص بصناعة المبردات العاملة بالطاقة الشمسية”.

وأكد “مضي الشركة ببرامج تنشيط القطاع الصناعي وعده محوراً هاماً لتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد”، كاشفاً في السياق ذاته عن “زيادة الشركة لخطوطها الانتاجية، كخط إنتاج غاز الاوكسجين الذي ارتفع من 500 إلى 2000 إسطوانة، فيما ارتفعت إنتاجية خطها الآخر من ثلاثة إلى ثمانية آلاف لتر  يومياً” .

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