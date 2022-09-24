الجبوري: احدى شركات الهاتف في العراق دفعت ملايين الدولارات للإبقاء على الحكومة الحالية

المستقلة/- قال النائب احمد الجبوري ان احدى شركات الهاتف النقال دفعت ملايين الدولارات للإبقاء على الحكومة الحالية.

وكتب الجبوري على حسابه في موقع تويتر ” احدى شركات الهاتف الجوال في العراق تتعاقد مع ثمان فضائيات معروفة بعقود تبدأ بمليون دولار وتنتهي بستة مليون دولار في السنة للإبقاء على الحكومة الحالية ومنع وصول محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة”.

وأشار الجبوري في تغريدته الى أن السوداني ” المتصدي الأكبر لفساد شركات الهاتف…”

يذكر أن السوداني سبق وان قاد حملة ضد قيام هيئة الاعلام و الاتصالات بالتجديد لرخص الهاتف النقال للشركات العاملة في العراق، مؤكدا أن ذلك مخالف للقانون وينطوي على عملية فساد، ودعا الى طرح الرخص للمزايدة وإتاحة المجال للشركات الأخرى بالتنافس من اجل تقديم خدمات افضل.

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