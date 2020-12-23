الجبهة العراقية ترحب بقرار اسقاط التهم عن النائب طلال الزوبعي

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المستقلة.. رحبت الجبهة العراقية، بإصدار القضاء العراقي اليوم حكمه النهائي في اسقاط وبطلان جميع التهم “الكيدية” التي وجهها البعض من “المتصيدين في الماء العكر” بحق النائب طلال الزوبعي.

وقالت الجبهة في بيان صحفي، ان “الجبهة في الوقت الذي ترحب فيه بقرار القضاء العراقي بإسقاط التهم الكيدية التي حاكها بعض المتصيدين بالماء العكر ضد النائب طلال الزوبعي، فأنها تؤكد على ان القضاء كان وما زال وسيبقى هو صمام الامان والحامي للحقوق العامة والخاصة والمتصدي لمافيات الفساد التي تستهدف كل من يحاول كشف فسادها ومؤامراتها على الشعب العراقي وثرواته”.

وفي الوقت الذي وجهت الجبهة شكرها “الكبير” للقضاء العراقي “العادل الذي اثبت كما عودنا دائما على نزاهته واستقلاليته”، أكدت “موقفها الوطني الداعم الى خطوات تصويب العمل التشريعي والعمل على بناء مرحلة جديدة بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين بما يحقق الاصلاح والتغيير المنشود وفقا لتطلعات الجماهير والمتظاهرين السلميين”.

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الجبهة العراقية ترحب بقرار اسقاط التهم عن النائب طلال الزوبعي