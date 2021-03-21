الجبهة التركمانية تكشف كواليس انهيار المفاوضات بين أربيل وبغداد.

المستقلة /- كشفت الجبهة التركمانية، الأحد، عن تقديم مقترح لحل الأزمة بين بغداد وإقليم كردستان حول إدارة ملف النفط.

وقال رئيس الجبهة النائب أرشد الصالحي في تصريح تابعته المستقلة، إن “المشكلة بخصوص الموازنة ما بين الإقليم وبغداد لم تُحلّ للأسف”.

وأضاف “كان هنالك مقترحان أحدهما مرسل من الحكومة بأن يسلم الإقليم 250 الف برميل من النفط يوميا الى شركة (سومو) ولكن رفضت بعض الكتل السياسية المقترح”.

وتابع “من ثم قدمت الكتلة الشيعية مقترحا بهذا الخصوص وهو بأن يسلم الإقليم ما لا يقل عن 460 الف برميل من النفط يوميا مستبعدا منها نفقات الإنتاج والنقل والتشغيل بالاضافة الى تخصيصات البترو دولار لكردستان”.

وبيّن، “كان هنالك مقترح من النواب التركمان وهو بأن تلتزم حكومة إقليم كردستان بتصدير كامل النفط المنتج من حقول الإقليم عن طريق شركة (سومو) مع الأخذ بنظر الاعتبار تكاليف النقل والاستخراج والتشغيل والكميات المستهلكة”.