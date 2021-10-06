الجامعة المستنصرية تستذكر الذكرى ٤٨ لحرب تشرين ضد الصهاينة

جيش العراق دافع عن ارض عربية

المستقلة/-رحيم الشمري/..استذكرت رئاسة الجامعة المستنصرية الذكرى ٤٨ لحرب تشرين ١٩٧٣ ، في جلسة معلومات نوعية ، بحضور عدد من ضباط الجيش العراقي المشاركين في الحرب ، ورئيس الجامعة المستنصرية الدكتور حميد فاضل التميمي واساتذة الجامعة والطلبة وباحثين وصحفيين ، تناولت دور العراق الاقليمي على مدى السنوات الطويلة ، والدفاع عن الشرف والارض والكرامة العربية ضد الصهاينة ، وتدمير جيش الدفاع الاسرائيلي وحرق الصهاينة ، وانهاء اسطورة القوات التي لا تقهر  .

وقدم الخبير الستراتيجي والسفير والجنرال المتقاعد سليم شاكر الامام ، عرض تاريخي لمعارك تشرين ١٩٧٣ ، قائد اول لواء دخل المعركة في الجولان السورية ومنع احتلال الصهاينة العاصمة دمشق ، وخاض معارك شرسة دفاعا عن الارض العربية ، واثبت كفاءة وشجاعة المقاتل العراقي الى جانب القوات المصرية والسورية ، وكانت المشاركة العراقية الأبرز  في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي ، وقلب موازين القوى في الشرق الاوسط ، وجعل دول العالم تضع قوة العراق في حسابتها السياسية والامنية والاقتصادية ، وتحدث عن دور الطيران العراقي بالضربة الجوية الأولى على الجبهة المصرية ، وارسال قوات برية وجوية ضخمة إلى الجبهة السورية ، اضافة الى التاثيرات الاقليمية الدولية في الشرق الاوسط التي ما زالت لحد الان .

وتابع السفير والملحق العسكري الامام ، اتشرف بالوجود بالجامعة المستنصرية التي تخرجت منها عام ١٩٧٤ دارساً العلوم السياسية لمدة ٥ سنوات ، وان الدراسة الاكاديمية مهمة للغاية بالمعلومات كافة ، سواء بالكليات العسكرية والامنية ام التخصصات السياسية والعلمية ، ولعل خبرة وتقدم القوات العراقية الجوية والمدرعة والبرية والخاصة في حرب ٧٣ ، استندت بالاعتماد على قوة الضباط والمقاتلين والاسناد الصحفي والاعلامي والمعنويات ، وقدم العراق بحرب تشرين حوالي الف اصابة بين شهيد وجريح ومفقود ومئات المدرعات والعربات والاسلحة ، و٢٦ طائرة مقاتلة ، وشاهد على التاريخ الشهداء الابطال في مقبرة السيدة زينب المدافعين عن دمشق والمحررين للجولان .

واشاد رئيس الجامعة المستنصرية الاستاذ الدكتور حميد فاضل التميمي ، بدور الجيش العراقي في حرب تشرين ١٩٧٣ ، والموقف الوطني العربي الثابت على مدار السنوات ، في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب للارض العربية ومنع التوسع في المنطقة ، وان القضية الفلسطينية في نفوسنا ونرفض اي اشكال سلب الحقوق ونبقى مساندين لاشقائنا ، الى ان تنتهي الاطماع الصهيونية ومخططاتهم العدائية في المنطقة .

واكد رئيس الجامعة المستنصربةٌ اننا نستذكر حرب التاريخ ومؤسسة عسكرية وطنية شامخة جيش العراق المدافع عن الوطن بالمحن والازمات ، وتصدى المقاتلين العراقيين لقوات الكيان الغاصب وتقديم التضحيات والبطولات الاسطور ، ويعطينا الدرس في الوقت الذي نسمع به اصوات نشاز ونسمع تحركات مريبة وخطوات غير وطنية للتطبيع مع الكيان الصهيوني المسخ ، ونستمد قوة رفضنا لكل المحاولات من قوة التضحيات الاسطورية لمؤسستنا العسكرية .

وشدد الدكتور حميد فاضل التميمي ، الحقيقة وجود السفير والضابط القائد سليم آلامام والضباط الأبطال معنا في رحاب الجامعة ، يمثل تأكيد رفضنا منهج الاتجاه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني ، والدروس نستلهمها من التضحيات الكبيرة ، واستذكارها واحتفالنا بحرب ٦ تشرين ومؤسستنا العسكرية التي نراها فوق الانتماءات والولاءات والأحزاب وكافة الاتجاهات ، والجيش العراقي تأسس في ٦ كانون ١٩٢١ وحتى اليوم وسيبقى ، ومرت انظمة وتغيرت حكومات ولكن بقيت المؤسسة العسكرية ولاءها للوطن صوتها وطني ، نعتز بها ونفتخر بهذه المؤسسة التي وصل عمرها مائة عام ، وليست بالشيئ القليل وأحد رموزها بطل حرب تشرين سليم الامام الذي نشكره ونعتز ونفتخر بوجوده بيننا بالجامعة المستنصرية ، والدلالات بين تشرين ١٩٧٣ الى تشرين ٢٠٢١ عظيمة .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الجامعة المستنصرية تستذكر الذكرى ٤٨ لحرب تشرين ضد الصهاينة

اخبار العراق

مفوضية ميسان تعتمد1200 وكيل كيان  و3200 مراقب و47 اعلامي

اخر الاخبار

الأردن يغطي 20 % من احتياجاته من الصين

اخر الاخبار

الصين تحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة

اخر الاخبار

للمرة الأولى في 25 عاما .. ترامب خارج قائمة فوربس للأغنياء

ثقافة وفنون

إصابة الفنان الكويتي عبدالله التركماني بحادث سير

اخر الاخبار

جدة شهاب ملح تستفز المتابعين بتقليد مروة راتب – فيديو

اخر الاخبار

جدة شهاب ملح تستفز المتابعين بتقليد مروة راتب – فيديو

اخر الاخبار

فوضى سياسية على رقعة الإنقسام الفلسطيني

اخر الاخبار

اذربيجان تنشر مقتطفات من رواية “زنجازور” التاريخية

اخبار العراق

كربلاء تبحث مع الامم المتحدة تقديم الدعم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة

اخبار العراق

المباشرة بالتنقيب في تل الكطارات بمحافظة ميسان

اخبار العراق

محافظ ذي قار يبحث مع الدوما الروسي التعاون المشترك

اخر الاخبار

الصحة العالمية تحذر : لم نتخط الخطر في التصدي لكورونا

اخر الاخبار

مانشستر يونايتد يعرض أكثر من 9 مليون سهم للبيع

اخر الاخبار

ماذا تفعل إذا علقت عظم السمكة في حلقك؟

اخر الاخبار

ما المهن التي تطيل عمر الإنسان؟