الجامعة العربية تطالب بحماية الشعب الفلسطيني

المستقلة /- طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنفاذ قراراته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته.

وفي بيانها الصادر بمناسبة الذكرى الـ74 لنكبة الشعب الفلسطيني، دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مجلس الأمن إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وكفيلة بالضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف عدوانها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة المسؤولية الدولية والقانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجلس.

وأعادت التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وحذرت من سياسات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأدانت العدوان والمخططات والسياسات والممارسات الإسرائيلية التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك الذي يواجه الاقتحامات والتصعيد الخطير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين.

DXN GEMpyuri

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