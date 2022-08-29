الجامعة العربية تدعو العراقيين إلى تغليب المصلحة الوطنية

البحرين تحذر مواطنيها من أماكن الاحتجاجات

المستقلة/- دعت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، كل الأطراف العراقية إلى تغليب المصلحة الوطنية بعدما شهدت الساعات الأخيرة تطورات خطيرة ووقعت اشتباكات بين أنصار التيار الصدري ومسلحين من الحشد في بغداد.

وأكدت الجامعة العربية، أنها تتابع بقلق تطورات الأوضاع في العراق.

من جهة أخرى دعت سفارة البحرين في بغداد البحرينيين إلى توخي الحيطة والحذر، وإتباع الإرشادات الأمنية الرسمية.

وقالت السفارة، في بيان: تدعو سفارة مملكة البحرين في بغداد جميع المواطنين البحرينيين الموجودين بجمهورية العراق بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، منوهة بضرورة إتباع تعليمات السلطات المحلية.

على صعيد متصل دعت الكويت رعاياها الى تجنب السفر الى العراق، وحثت السفارة الكويتية في بغداد المتواجدين في العراق من الكويتين الى المغادرة والتواصل معها على خطوط الطوارئ.