الجامعة العربية: الفلسطينيون نجحوا في ايصال رسالتهم للعالم

المستقلة /- أكدت الجامعة العربية أن الجولة الأخيرة من المواجهات في الأراضي المحتلة شكلت نقلة كبيرة في توصيل الرسالة الفلسطينية إلى العالم، ولعبت منصات إعلامية ورقمية مختلفة الدور الأكبر في ذلك.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط، السبت، فـي كلمة مسجلة ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية للدورة (17) للملتقى الإعلامي العربي الذي عقدت أعماله، السبت، بدولة الكويت، إنه يتعين أن يتواصل هذا الجهد في نقل الصوت الفلسطيني والعربي من أجل كسب الرأي العام الدولي لصالح قضيتنا العادلة وألا تترك هذه الساحة لرواية زائفة يعرضها الطرف المحتل.

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