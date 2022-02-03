الجامعة العربية : إسرائيل ستواجه مأزقاً خلال 10 سنوات

المستقلة /- قال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن القضية الفلسطينية تعرضت لهزة شديدة مع ما يسمى الربيع العربي.

وبين في حديث لقناة المملكة، أن دول عربية كثيرة اهتزت جراء الربيع العربي، وفي إطار هذا الاهتزاز تأثر الإقليم ومعه خفت التركيز على التسوية الفلسطينية.

وتابع “معانتنا جميعا العرب والفلسطينيون تحديدا هو كيفية إحياء عملية السلام.”

وأشار إلى أن إسرائيل ستواجه مأزقا مؤكدا في مستقبل الأيام، مبيناً أن أعداد السكان في فلسطين التاريخية نحو 15 مليون شخص، نصفهم فلسطينيون وسيتجاوز عددهم الإسرائليين خلال 10 سنوات.